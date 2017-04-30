Belediye Başkanı Gürkan 1 Mayıs'ı Kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek ve alın terinin haksızlıklar karşısında galip geldiği gündür" dedi.



1 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Gürkan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek ve alın terinin haksızlıklar karşısında galip geldiği gündür. Dünya çapında kutlanan ve ülkemizin de içinde bulunduğu çok sayıda ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçilerin el ele, kol kola, kutladığı bir bayram olmanın yanında işçilerimizin alın terinin kutsallığına, toplumsal barışa ve sosyal dayanışmaya dikkat çekilen özel bir gündür. Emek ve alın teri, toplumsal barış ve huzurun temelini oluşturmaktadır. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyin' diyen bir inancın fertleri olarak, emeğin ve alın terinin insan hayatındaki yerini hiçbir zaman unutmamız gerekir. Ülkemizin gelişmesinde hiç şüphesiz ki işçilerimizin alın terinin apayrı bir yeri bulunmaktadır. Özelde Battalgazi ilçesinin gelişmesinde, mazisine layık istikbale koşan bir ilçe konumuna gelmesinde emeği ve alın teri bulunan belediyemiz işçilerini ve emekçilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Bizlerin önceliği, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi bir konumda olduğu ortamlarda çalışmalarını sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teri ve emeği ile ekmeğini kazanan tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü ve Bahar Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA