Belediye Başkanı Demirkol Yapımı Devam Eden Parkları İnceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Paşabağı Mahallesindeki parklarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Başkan Demirkol, mahallelerde yaptığı gezi ve inceleme çalışmalarını Paşabağı Mahallesinde devam ettirdi. Muhtar Mahmut Boztepe'yi, Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan muhtar evinde ziyaret eden Demirkol, daha sonra mahalledeki parklarda yapılan bakım çalışmalarını inceledi. Parkta çalışan görevlilerle görüşerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Demirkol, parkta vakit geçiren vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, yapılan isteklerin çözüme kavuşturulması için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.



Haliliye halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ve bu nedenle Haliliye Belediyesi olarak 'Haliliye için hep iyisi, hep yenisi' sloganıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada, "Paşabağı Mahallemizdeki parklarda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde, muhtarımız Mahmut Boztepe ile birlikte inceleme imkanı bulduk. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. O bakımdan eski yapılmış parklarımızda yenileme, yeni yapılacak parklarda da yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz. Haliliye'deki vatandaşlarımızın huzur içerisinde yazın sıcak günlerinde serin ve yeşil bir ortamda günlerini geçirmeleri için gerekli çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



Paşabağı Mahalle Muhtarı Mahmut Boztepe ise, yetkililere teşekkür ederek yaptığı açıklamada, "başkanımız mahallemizin eksiklerini bizzat yerinde gördü ve eksikliklerimizi gideriyor. Sık sık mahalleleri geziyor. Allah razı olsun, başkanımızdan çok memnunuz" dedi. - ŞANLIURFA