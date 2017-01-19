Belediye Başkanı Çetinsoy'a Plaket

Günkırı Beldesi Spor Kulübü Derneği Başkanı Kenan Akkal, Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy'a plaket verdi.



Makamındaki plaket töreninde konuşan Başkan Çetinsoy, gençlerin faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, özellikle spor alanında faaliyet gösteren derneğin ilerlemesi için imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.



Derneğin faaliyetlerini çok önemsediklerini, yetişecek gençlerle ilerleyecek takımın beldenin tanıtımına katkı sağlayacağını aktaran Çetinsoy, dernek yöneticilerine teşekkür etti.



Akkal da kendilerine destek veren Başkan Çetinsoy ve belde esnafına teşekkür etti.