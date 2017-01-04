Belediye Başkanı Çelik'in Baro Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Kayseri Barosu'nu ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik ziyarette Baro Başkanı Cavit Dursun ile bir süre görüştü.



Çelik, yeni yönetimin Kayseri'de hukuk alanında yeni çalışmalar ve atılımlar yapacağından emin olduğunu belirten Başkan Çelik, "Yapacağınız çalışmalarda yerel yönetim olarak bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Baro Başkanı Dursun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çelik'e adliye çevresinde yapılan düzenlemeler için teşekkür etti.