Belediye Başkanı Bahçeci'den Okullara Ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeci, farklı tarihlerde Kaman Demirli İlkokulu, Prof. Dr. İlhan Kılıçözü lisesi ve Sosyal Bilimler lisesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.



Kaman Demirli İlkokulunda konuşan Bahçeci, gençlerin, çocukların ve yeni nesillerin Türkiye'nin geleceği olduğunu kaydetti.



Sadece okulda edinilen bilgiyle yetinilmemesi gerektiğini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:



"Bu yüzden okul dışında da kendimizi yetiştirmek, geliştirmek için yapılması gerekenleri göz ardı etmeden yerine getirmeliyiz. Günde en az yarım saat kitap okumak, hem okuma hızınızı artıracak hem de ufkunuzu genişletecektir. Aynı zamanda kelime hazinenizi artıracak ve sizlere öz güven katacaktır. Kitap okumak bakış açınızı geliştirecek sizleri kültürlü birer birey haline getirecektir. Öğretim insanlara bir iş, bir meslek sahibi olma potansiyeli sağlarken, eğitim ise kişilik kazandırır. Ayağı yere basan, öz güveni olan, donanımlı ve bilgi sahibi bireyler olmak için kendimizi her açıdan geliştirmemiz şarttır. Mutlaka en az bir yabancı dil öğrenmelisiniz."



Bahçeci, konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.