Belediye Başkanı Babaş'tan Referandum Teşekkürü

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da il genelinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 64,35 oranında 'evet' çıkması üzerine teşekkür etti.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, asil ve aziz milletin vatandaşlık görevini yerine getirdiği demokrasinin bayramı olan bir seçimi daha geride bırakmanın mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan, çift başlılığı ve krizleri ortadan kaldıracak, istikrarımız ve istikbalimiz açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın üstün ferasetiyle kabul görmüştür. Bugün Türkiye kazanmış, Milletimiz kazanmıştır. Ülkemiz için hayati bir önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonuç, büyük Türkiye'nin temelinin çok sağlam atılacağının işaretidir. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar bugün itibariyle tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde bugün kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı yine sandıkta vermiştir. Bugün milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Kararı her ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye'de yaşama hakkını elde etmiştir. Kardeşliğimizi, birlik ve berberliğimizi bozmak isteyenler önümüzdeki günlerde görecektir ki Türkiye her zamankinden daha güçlü olacaktır. Yüce milletimiz; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet diyerek her zamankinden daha fazla bir birine sarılarak, milli birliğine ve iradesine sahip çıkacaktır. Bizler her zaman kendimizi millete emanet ettik ve milletin sözünün üzerine söz olmayacağını bildik. "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek çıktığımız yolda gerçekleştirilen sistem değişikliği oylamasına katkı veren veya vermeyen tüm kardeşlerimize vatandaşlık görevlerini yerine getirip oy kullandıkları için teşekkür ediyorum. Ülkemizin kaderinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında tarihin kendine yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getiren asil hemşehrilerime ise şükranlarımı sunuyorum. Çift başlılığın ortadan kalktığı, bağımsız ve tarafsız yargının oluşacağı, güçlü meclis ve güçlü demokrasinin hakim olacağı, geleceğimize umutla bakacağımız, istikrarımızın daim olacağı, milletin iktidarına, krizlerden uzaklaşan Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık Türkiye'ye, merhaba diyorum. Büyük Türkiye yolunda, tüm saldırılara göğüs gererek milleti, devleti, bayrağı ve inançları için dimdik duran halkın adamı Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırıma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin teşkilatlarına ve kalbi Türkiye için atan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm halkımıza saygı ve sevgilerimi sunuyor, Cenab-ı Hak'tan birlik ve bütünlüğümüzün daim olmasını niyaz ediyorum" - KASTAMONU