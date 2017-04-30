Belediye Başkanı Babaş: "Önceliğim Halkın Memnuniyetidir"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Özel Halk Otobüsü Başkanlığı Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



Kastamonu S.S. Minibüsçüler Kooperatifi Özel Halk Otobüsü Başkanlığı Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Olağan Mali Genel Kurul'a katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada şehir içi taşımacılığının önemine değindi, 65 yaş ve engelli vatandaşların ulaşımıyla ilgili net konuştu.



Genel olarak verilen hizmetten memnun olduğunu belirten Başkan Babaş, "Vatandaşımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz düşüncesi ve arzusu her zaman olmalı. Bizler vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Burada ciddi bir hizmet veriliyor. Genel olarak verilen hizmetten memnuniyet var. Ancak daha iyisi olması için çalışmalıyız" diye konuştu.



65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın toplu taşımasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, kanunlar ne diyorsa onun mutlaka uygulanacağını vurguladı. Başkan Babaş, şunları söyledi: "Bizler hem halkımız hem de şehir içi taşımacılığı yapan kardeşlerimiz mutlu olmasını istiyoruz. Toplu taşımada vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Özellikle 65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın taşımacılığı ilgili en ufak bir sorun istemiyorum. 65 yaş taşımacılığında ve engelli kardeşlerimizin taşımacılığında maksimum hassasiyet istiyorum. Büyük ölçüde bu noktada sorunları aştığımızı düşünüyorum. Devletimiz 65 yaş için gerekli ücreti gönderiyor. Bu noktada toplu taşıma da her hangi bir mağduriyet yaşanmıyor" - KASTAMONU