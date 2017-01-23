Belediye Başkanı Babaş Açıklaması

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun kurtuluşunun turizmde olduğunu belirtti.



S.S. Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 60'ıncı Olağan Genel Kurulu'na katılan Babaş, Kastamonu'ya yapılan yerel ve genel yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Babaş, Kastamonu'nun kurtuluşunun turizmde olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Tarihi konak ve sokakları restore ediyoruz. Bunlar çok önemli. Çünkü ilimizin geleceği bacasız sanayi dediğimiz turizmde. Bunun aksini kimse söyleyemez. Herkes yolun doğru olduğu kanaatinde. Bundan dolayıdır ki bizler var gücümüzle dört koldan çalışarak tarihi projelerimizi tamamlayacağız. Kastamonu'da tarihi ve kültürel bir doku var. Bu konu çok önemli. Bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bulunduğu bölgenin ticaretini canlandıracak olmasından ötürü projelerimizin öneminin büyük olduğu düşüncesindeyim."