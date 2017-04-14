Belediye Başkanı Babaş'a Ziyaretler

Saraçlar Mahallesi sakinleri Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.



Ziyarette mahalledeki siteler adına konuşan Burak Demirarslan, "Biz vatandaşlar olarak yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.



Ziyaretten dolayı teşekkür eden Babaş da, "Bizlerin görevi milletimize hizmet etmektir. Biz milletin hizmetkarıyız. Sizlerden aldığımız güçle projelerimizi hızla tamamlayacağız. Bizleri ziyaretlerinizle onurlandırdınız. Cenab-ı Hak ömür verdiği sürece bizlere duyulan bu güveni boşa çıkartmayacağız." dedi.