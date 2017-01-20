Belediye Başkanı Atilla'dan Öğrencilere Yarıyıl Tatil Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yarı yıl tatiline giren tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, güzel bir tatil diledi.



Başkan Atilla mesajında, "Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Veliler; özveriyle sürdürülen bir öğretim yılını daha yarıladınız. Öğrencilerimizin ve anne-babaların heyecanla beklediği karnelerle birlikte iki haftalık bir tatil dönemine de girmiş bulunuyoruz. Başarılı öğrencilerimizi gönülden kutluyor, karnesinde zayıf not olan öğrencilerimize de düzeltmeleri için fırsat verilmesini diliyorum. Karnesinde kırık notu olan öğrencilerimize anlayışla yaklaşılmasının yanında, arkadaşlarıyla kıyaslanması ve sürekli eleştirilmeleri endişe ve korkuya yol açabileceği gibi kendilerine olan güvenlerini de sarsacaktır. Kaldı ki karneler sadece öğrencilere değil öğretmenler, veliler ve öğrencilere aittir. Öğrencilerimizin eksikliklerini başarısızlık olarak düşünmeden ve onları üzmeden bu tatilin ikinci döneme hazırlık olacağı inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle Ceylanpınar'da yaşayan ve tatilini Ceylanpınar ve Şanlıurfa'da geçiren tüm öğretmen, öğrenci ve velilere iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA