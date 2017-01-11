Belediye Başkanı Akın'dan Okul Ziyareti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti.



Ziyarette Akın'ı, Okul Müdürü Durak Doğan ve öğretmenler karşıladı.



Akın, burada yaptığı konuşmada, okulların taleplerine imkanlar doğrultusunda her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana okullarımıza imkanlarımız doğrultusunda desteğimizi sağladık. Yapabileceğimiz bütün çalışmaları yaptık. Eğitime desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda okul idarecilerimizle zaman zaman bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Varsa yapabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz." ifadesini kullandı.



Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akın'a teşekkür etti.