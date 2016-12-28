Belediye Başkanı Akgül'e Başarılı Sporculardan Ziyaret

Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Wushu Şampiyonası'nda kilosunda birinci olan lise öğrencisi Hatice Akman ile bronz madalya kazanan Nurullah Konaçoğlu, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret etti.



Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen şampiyonada 52 kiloda altın madalya kazanan Hatice Akman ile 75 kiloda bronz madalya kazanan Nurullah Konaçoğlu, Belediye Başkanı Akgül'ü ziyaret etti.



Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Akgül, "Onlar bizim ve Salıpazarı'nın gururu oldular. Böylesine anlamlı bir organizasyonda şampiyon olan kardeşimizi yürekten kutluyorum. Onlar başarılı oldukça bizler daima yanlarında olacağız. Biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.



Akman da başta antrenörleri Zarif Durgut olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "15 Temmuz şehitleri anısına yapılan organizasyonda şampiyon olmam, daha da anlam kazandı. Kazandığım madalyayı tüm şehitlerimize armağan ediyorum." diye konuştu.