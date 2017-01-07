Belediye Başkanı Akgül'den Hastane Ziyareti

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Selami Arslan'ı ziyaret etti.



Akgül, başhekim Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İlçede yıllardır sağlık ocağı olarak hizmet veren, daha sonra devlet hastanesi statüsüne kavuşturulan binada hasta yatış işlemlerine başlandığını bildiren Akgül, bunun mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Akgül, ilk etapta 9 yataklı olarak hizmet verecek olan hastanenin gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla yatak sayısının artırılacağını kaydetti.



Başkan Akgül, daha sonra hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ziyarete, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman da katıldı.