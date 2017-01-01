Belediye Başkanı Akdoğan'ın "Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantıları" Devam Ediyor

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 'Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantılarının' ikincisinde, sandık görevlileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Niğde Belediyesi'nin faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Başkan Akdoğan, "Niğde'yi daha modern bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Niğde'miz yeni yatırımlarla ve yeni projelerle marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.



Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ilkini geçtiğimiz hafta mahalle temsilcilerine yönelik düzenlediği Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantılarının ikincisini dün sandık görevlileri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte düzenlendi. Grand Hotel'deki toplantıya AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti'nin mahalle temsilcileri ve sandık görevlileri katıldı.



Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, belediye çalışmalarıyla ilgili tanıtım filminin gösteriminin ardından, Niğde Belediyesi'nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Niğde Belediyesi'nin faaliyetlerini ve ekonomik tablosunu 2009 yılı öncesi ve sonrası olarak iki bölüm halinde değerlendiren Başkan Akdoğan, göreve geldiklerinde 58 Milyon TL borçla devraldıkları Niğde Belediyesi'nin o tarihteki bütçesinin 24 Milyon TL olduğunu hatırlattı. Başkan Akdoğan, Niğde Belediyesi'nin bütçesinin 4.5 kat artarak 103 milyon 500 bin TL'ye çıktığını ve borcunun bulunmadığını vurguladı. Başkan Akdoğan, "Şunu her yerde gururla söyleyebiliriz ki; Borcu olmayan ve kasasında para olan bir belediyeyiz" dedi.



Başkan Akdoğan, toplam bedeli 600 milyon TL'ye mal olacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bütün hızıyla devam ettiğini ifade ederek, 121 hektar alan üzerinde devam eden proje kapsamında 6 bin yeni konut ve 900 adet yeni işyeri inşa edileceğini söyledi. Akdoğan, "Bu alanda 180 kilometre uzunluğunda yeni altyapı ve 300 bin metrekare yeni rekreasyon alanı oluşturulacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



Son 8 yıl içinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nce 25 Milyon TL'nin üzerinde yeni yatırım yapıldığını açıklayan Başkan Akdoğan, bu süre içinde 123 bin metre içme suyu hattı, 88 bin metre kanalizasyon ve 18 bin metre yağmur suyu hattı yaptık" diye konuştu.



Başkan Akdoğan, çevre yatırımlarından sosyal ve kültürel faaliyetleri, sağlık ve eğitim yatırımlarından altyapı ve üst yapıya pek çok olanda yüzlerce yatırımı Niğde'ye kazandırdıklarını da ifade ederek, yeni projeleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Akdoğan, şehir merkezini Kayardı Mevkii'ne bağlayacak tünel projesi ile eski ve yeni sanayi sitesinin Niğde Belediyesi'nin eski fidanlığına taşınması ve yerine rekreasyon alanı yapılmasıyla ilgili projeler hakkında da detaylı açıklama yaptı. Akdoğan, daha önce iki olan kapalı semt pazarı sayısına 3 yeni kapalı semt pazarı daha ilave edeceklerini, Hal Kompleksi, Kamyon Garajı ve Nikah Sarayı çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.



2017 yılında Niğde'de çok önemli yatırım hamlesi gerçekleştireceklerini de açıklayan Başkan Akdoğan, "Aslında bizim birinci görevimiz vatana, millete sahip çıkmaktır. 15 Temmuz'da çok önemli bir sınavdan geçtik. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin, ülkemize zeval vermesin" dedi.



Bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında söz alan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise Niğde'nin eski yıllara göre daha yaşanabilir ve daha modern bir kent haline gelmesini sağlayan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kavaklıoğlu, yaşanan terör olaylarının üstesinden gelineceğini, ekonomideki dalgalanmaların da 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren olumlu bir havaya dönüşeceğini kaydetti.



Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç da selamlama konuşması yaptılar. - NİĞDE