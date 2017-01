Belediye Başkan Yardımcısı Eren'den Şiir Kitabı

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren'in ilk şiir kitabı "Kayıp Hece" Puslu Yayın Evi tarafından çıktı.



"Lise yıllarında şiir merakım" vardı diyen Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren "Şiir yazmak özellikle 92-93 yıllarında Üniversite de başladı. O zamanlar yazarken İnsan güzel yazdığını zannediyordu. Fakat daha sonra o ilk yazdığı şiirleri beğenmemeye başlıyorsun. Tabi yazdıkça İnsan açılıyor, kendine öz güveni geliyor. Şiir yazmak zor, bir geçmişiniz olması gerekiyor ve en önemlisi not almak. Benim bazı şiirlerim arkadaşımla yapmış olduğum konuşmadan bile şiir yazmışımdır. O an onu not alıp daha sonra üzerinde bir iki rötuşla şiire döndüğünü gördüm. Üniversite yıllarımda arkadaşlarım benim şiir yazdığımı fark edince hatıra defterlerinde beni hep şair Erhan Eren diye bahsetmişlerdi. Tabi buda bizlerin hoşuna gidiyordu. Mali müşavirlik yıllarımda da yazmaya devam ettim. Baktık ki bizim şiirler kitap olma kıvamına gelmiş derleyip toparlayarak ortaya böyle bir kitap çıktı. Tabi bunu bu hale getirmekte bir ekip işi onun için bana yardım eden tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. 23 yıl önce arkadaşlarımın hani kitap oluşmadı mı hala dediği şiirler şimdi bu kitapla gün yüzüne çıkmış oldu" dedi. - ORDU