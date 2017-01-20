Belediye Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Sivas Belediyesi, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullarda takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri oyun kartıyla ödüllendirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, okullarından takdir ve teşekkür almaya hak kazanan başarılı öğrencilere, belediye başkanı Sami Aydın, tarafından yeni açılan alışveriş merkezinde bulunan oyun parkında kullanmaları için oyun kartları hediye edildi.



Oyun kartlarını alan öğrenciler, başkan Aydın'a teşekkür etti.