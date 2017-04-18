Belçikalı Vekilden Erdoğan'a "2. Putin" Benzetmesi

16 Nisan tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen referandumun sonucunu hazmedemeyen Avrupalı vekillerden ilginç yorumlar gelmeye devam ediyor.



Cumhurbaşkanı hükumet sistemini diktatörlük olarak yorumlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatöre benzeten vekiller kervanına Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve aynı zamanda Yeşiller grubunun Eşbaşkanı Belçikalı Philippe Lamberts de katıldı.



Belçika radyosu Bel RTL'e konuşan Lamberts, Türkiye'deki sistemin artık bir diktatörlüğe dönüştüğünü ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin'e benzeterek, "İkinci Putin Avrupa'nın kapısına dayandı" yorumunu yaptı.



Lamberts radyoda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB yolunda gösterdiği mücadelenin tabuta girdiğini ve Türkiye'de gündeme gelen idam konusunun, tabuta çakılacak son çivi olduğunu savundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AB'nin değerlerine sırt dönmekle suçlayan Lamberts, Erdoğan'ın AB ile var olan diyaloğu artık umursamadığına vurgu yaptı.



Son dönemde Belçika'da gündeme gelen çifte vatandaşlık konusuna da değinen Lamberts, bu konunun gündeme getirilmesini yanlış bulduğunu belirtti ve CD&V, Open VLD ve N-VA partilerini uyararak, "Çifte vatandaşlık konusunu gündeme getirmekle, Erdoğan'ın oyununa gelmiş olurlar" değerlendirmesinde bulundu. - BRÜKSEL