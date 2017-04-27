Belçikalı Vekil PKK'lı Teröristlerle Kol Kola

Türkiye'nin Sincar ve Karaçok bölgelerinde terör örgütü PKK/PYD kamplarını vurması Brüksel'de de yankı buldu. Belçikalı Flaman Milliyetçi Cephe milletvekili Karel Vanlouwe de PKK yandaşlarının gösterisine katıldı.



PKK yandaşları ve Belçikalı Flaman Milliyetçi Cephe milletvekili Karel Vanlouwe, Türkiye'nin Brüksel'deki Büyükelçiliğinin önüne gelerek Türkiye'yi protesto etti. Slogan atan 70 terörist, ellerinde Öcalan fotoğrafı bulunan bez parçaları ile gösteri yaptı.



Protesto eyleminde açıklamada bulunan N-VA Partili Milletvekili Karel Canlouwe, "Türkiye tarafından yapılan operasyonlara tepki göstermek için bir aradayız. Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldırısı kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin saldırdığı kişiler İŞİD ile mücadele veren Batı'nın yanında yer alan kesimdir. Türkiye bir nevi bizim dost müttefik kuvvetlerimizi saldırmıştır. Buna göz yummamalıyız. Türkiye'de bölgede Kürt halkına karşı baskısını son vermesi için ortaklaşa mücadele vermeliyiz" dedi.



(İHA)