Belçikalı Vekil PKK ile Kol Kola

Türkiye, Sincar ve Karaçok bölgelerinde PKK ve PYD kamplarına dönük gerçekleştirdiği hava harekatının Brüksel'de yankı buldu.



PKK yandaşları ve Belçikalı Flaman Milliyetçi Cephe milletvekili Karel Vanlouwe, Türkiye'nin Brüksel'deki Büyükelçiliğinin önüne gelerek Türkiye'yi protesto ettiler. Slogan atan 70 PKK taraftarı, ellerinde Öcalan fotoğrafı bulunan bez parçaları ile gösteri yaptı.



Protesto eyleminde açıklamada bulunan N-VA Partili Milletvekili Karel Canlouwe, "Türkiye tarafından yapılan operasyonlara tepki göstermek için bir aradayız. Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldırısı kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin saldırdığı kişiler İŞİD ile mücadele veren Batı'nın yanında yer alan kesimdir. Türkiye bir nevi bizim dost müttefik kuvvetlerimizi saldırmıştır. Buna göz yummamalıyız. Türkiye'de bölgede Kürt halkına karşı baskısını son vermesi için ortaklaşa mücadele vermeliyiz" dedi. - BRÜKSEL