Belçikalı Siyasetçiden Çifte Vatandaşlık Açıklaması

Flaman Bölgesi Sosyalist Parti Başkanı John Crombez, "Çifte vatandaşlığın kaldırılmasını bir çözüm olarak görmüyorum" dedi.



Pazar günü yapılan referandumun ardından Flaman Hristiyan Demokratlar Parti Üyesi Hendrik Bogaert, çifte vatandaşlığın derhal kaldırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Hendrik Bogaert'a yanıt bugün Flaman Sosyal Demokratlar Parti Başkanı John Crombez'den geldi. Crombez, "Türkiye'den imamların gelmesini değil de bu imamların Belçika'da eğitim almalarını daha çok faydalı görüyorum. Bu durum, burada polemiğe neden olan Erdoğan'ın uzun kolu olarak adlandırılan diyanetin camilerinde görevli imamlar için en uygun çözüm. Eğer imamlar, Belçika'da yetiştirilirse mali anlamda hükümetin kesmek istediği ödeneklerin de önüne geçilmiş olur" açıklamasını yaptı.



John Crombez, Belçika'da bulunan 135 bin Türk seçmenin yüzde 40'ının evet dediğini ve Belçika'daki Türklerin çoğunluğunun oy vermediği için Belçika'da yüzde 77 oranında evet çıktığını dile getirdi. John Crombez çifte vatandaşlığın kaldırılmasının sembolik olduğunu ve dolayısıyla bu durumda burada eğitim alan imamların yetişmesinin önemli derecede faydası olacağını söyledi. Ayrıca Crombez, Belçika'da camilerin evet kampanyasında kullandıkları meblağlarda, Belçika devleti tarafından ödenen ödeneklerin kullanımı hakkında araştırma yapılması gerektiğini söyledi. - BRÜKSEL