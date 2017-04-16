Belçika Yerel Basınından Türkiye'deki Referanduma İlk Tepkiler

Belçika'da referandum ile ilgili en ilginç başlık Fransız gazetesi La Libre'den geldi. La Libre, "AB ve Türkiye bir krizin sınırında" başlığını kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta yaptığı bir konuşmayı hatırlatan La Libre gazetesi, "O konuşmada Erdoğan diktatör ilan edilmeye devam edildiği sürece Avrupalıları faşist ya da Nazi olarak tanımlamaya devam edeceğini söylemişti. Erdoğan, referandum u kazandığı taktirde idam cezasını halk tarafından istenirse tekrar yürürlüğe sokabileceğini söylemişti. Eğer bu karar alırlarsa Türkiye ve Avrupa ilişkileri tamamen sonlandırılabilir. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefet gazete ve gazetecileri susturmuştu. Bu olay AB için en kabul edilemez hususlardan biriydi. Daha demokratik bir sisteme girdiğini iddia eden Türkiye rejimi bu konuda ne adımlar atacak merak ediyoruz. Muhalefet partileri referandum da 'evet' çıktığı taktirde bunun Türkiye için diktatörlüğe yol açacağı açıklamalarında bulundu" dedi.



Knack gazetesi ise yaptığı açıklamada, "Belçika'daki referandum sonuçları yüzde 77' yi buluyor. Erdoğan 2002'de kurduğu ve başına geçtiği AK Parti'yle birlikte bugüne kadar çok büyük başarılar elde etti. Göz ardı etmemiz gereken en büyük gerçeklerden birisi kişi başı milli gelirin 3 katı ile artması ve ülkenin alt yapısının gelişmesi. Birçok Orta Doğu ülkesinde İslam ve demokrasi bir arada yürümezken Erdoğan yıllar boyunca Türkiye'de hem demokrasiyi hem İslami aynı anda yönetebildi. 2015 yılında Kürtler ile çözüm sürecini başlatan Erdoğan yine hiçbir yönetimin yapamadığı tarihi bir karar vermişti. Çoğu Türk vatandaşı için 15 Temmuz gecesi Modern Türkiye'nin doğuşu ve demokrasinin zaferi olarak adlandırıldı. Milyonlarca vatandaş Erdoğan'a desteğini göstermişti. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra on binlerce kişi tutuklandı. Avrupa Birliğinin Erdoğan'a yönelik verdiği tepkileri ve eleştirileri Erdoğan hiçbir zaman ciddiye almadı. Aksine bu eleştiriler geldikçe kendisi Avrupa'ya sırt çevirdi. Erdoğan ve onun destekçileri Avrupa Birliğinin Türkiye'yi birliğin üyesi olma hususunda gereksiz yere bekletip prosedürleri bilerek uzatmakla suçluyor. Eğer idam cezasını tekrar yürürlüğe sokarsa Erdoğan yönetimindeki yeni Türkiye, zaten bu AB ve Türkiye ilişkilerinin sonu olacaktır" ifadelerini kullandı.



De Tıjd gazetesi yaptığı açıklamada, Türkiye'deki referandum oylamasında yurt dışı 'evet' oylarının en çok Belçika'dan geldiğini belirterek, "Belçika'da oy kullanan Türklerin 'evet' oyunu bu kadar çok vermesi Belçika siyasetinden çok Türkiye siyasetine odaklı olduklarını gösterdi. Türkiye'de referandum dan yüzde 51 evet oyu çıktı. Bu oyların güvenilirliği AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) gözlemcilerinin değerlendirmesi sonrasında belli olacak. 3 büyükşehirde, İstanbul-Ankara-İzmir'de hayır kampanyasının kazanması ilgi çekti. Muhalefet partinin oylarda yanlışlık olduğunu iddia etmesi ve tekrardan sayılması gerektiğini söylemesi güvenilirliği sorguya aldı" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL