Belçika'nın Türk Kökenli Vekilinden Tepki

Brüksel Bölge Milletvekili Hasan Koyuncu, referandum sonuçlarını baz alan Brükselli vekillerin 'çifte vatandaşlık iptal edilsin' yorumlarına tepki gösterdi.



Brüksel Bölge Milletvekili Hasan Koyuncu, Türkiye'deki referandum sonrası Belçika'da çifte vatandaşlığın Türklerin elinden alınması yorumlarını sert bir dille eleştirdi. Çifte vatandaşlığın, Türkiye'deki referandumun akabinde gündeme getirilmesini anlamsız ve yersiz bulduğunu belirten Koyuncu, bazı vekillerin kasıtlı olarak aşırı sağcı tabana hoş görünmek için bu tür çıkışlar yaptıklarını ve bunun için bu zamanı seçtiklerini ifade etti.



"FRANSIZ ASILLI BELÇİKALI VATANDAŞLAR İÇİN SÖYLENEBİLİR Mİ?"



Koyuncu, Belçika'daki seçimler yaklaşırken, bu tür çıkışların devam edeceğini ancak toplumu temsil eden şahsiyetlerin Belçika'daki birlikte yaşama anlayışına ters hareket ettiklerini söyledi. Koyuncu, "Referanduma evet oyu kullanan da oldu, hayır oyu kullanan da. Hatta sandığa gitmeyenler de oldu. Türk asıllı Belçikalıların vatandaşlığını sorgulayanların hafta sonu Fransa'da yapılacak seçimlerde Marine Le Pen için buradan oy kullanacak Fransız asıllı Belçikalı vatandaşlar için aynı söylemleri yapabilirler mi?" dedi.



Çifte vatandaşlık mevzusunun sadece Türk vatandaşlarını ilgilendirmediğini belirten Koyuncu, "Ayrıca tüm Belçikalı vatandaşlar hangi kökenden olurlarsa olsunlar eşit mesafede tutulmaları garantisinin Belçika anayasasında yazıyor" sözünü hatırlatarak konuyu gündeme getirenleri tekrar anayasanın maddelerini gözden geçirmeye davet etti.



(Cafer Yıldırımer/İHA)