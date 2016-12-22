Belçika'nın Suriyeli Aileye Vize Vermemesi BM'ye Taşındı

Belçika hükümetinin, mahkeme kararlarına rağmen Halepli bir aileye vize vermemesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyine taşındı.



Belçika'da Fransızca ve Almanca konuşan avukatların kayıtlı olduğu barolarla İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Demokratik Avukatlar Birliği, hükümetin Suriyeli aile konusundaki tutumunu kınayarak, konuyu ortak mektupla BM ve Avrupa Konseyinin gündemine taşıdı.



Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks ile BM hakim ve avukatların bağımsızlığı özel raportörü Monica Pinto'ya gönderilen mektupta, Belçikalı yetkilerle irtibata geçilmesi istendi.



"Acilen duruma müdahale edilmesi" talep edilen mektuplarda, iki kurum "temel hakların korunmasında yaşanılan eksiklikleri tespit etmek ve sınıflandırmak" için Belçika'ya davet edildi.



"Hükümetin hukukun egemenliğini ve bir dizi temel hakkı ihlal etmesinin" kınandığı mektupta, aileye vize verilmesine karşı çıkan ve bu yöndeki mahkeme kararlarını da uygulamayan Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken eleştirildi.



- Erdoğan'ın Bana'yı kabul etmesiyle karşılaştırıldı



Mektubun zamanlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Halep'in doğusundan tahliye edilen 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini kabul etmesine denk geldi.



Belçika'da yayın yapan La Libre gazetesi muhabirlerinden Maria Udrescu, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın Bana'yı kabul etmesine dair haberi alıntılayarak, "Bu arada, Theo Francken, Halep'ten Belçika topraklarına yasal yollardan gelmek isteyen Suriyeli bir aileyi görmeyi reddettiği için kriz çıkarıyor." mesajını paylaştı.



Olayın geçmişi



İki çocuklu Suriyeli bir aile, savaştan kaçmak ve Belçika'ya gelebilmek için insani amaçlarla verilen vizeye başvurmuştu. Belçika'ya vardıklarında sığınma başvurusu yapmayı planladığı belirtilen aileye vize verilmesi, Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Francken tarafından reddedilmişti.



Belçika'da yaşayan yakınlarının kalacak yer ayarladığı aile, Francken'in red kararını mahkemeye taşımıştı. Kasım ayında, mahkeme aileyi haklı bulmuş ve vize verilmeyen her gün için kişi başına 1000 avro ceza ödenmesine hükmetmişti.



Francken ise kararı bir üst mahkemeye taşımış, gerekirse, "ofis mobilyalarını satarak cezayı ödeyeceğini" söylemişti. Üst mahkeme de aile lehine olan kararı onamıştı.



Nüfusu 11 milyon olan Belçika'ya geçen sene 35 bin Suriyeli sığınma başvurusunda bulunmuştu.