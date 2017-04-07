Belçika Istihbaratı Ajanlık Iddialarını Yalanladı

Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV), Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans'ın Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Beringen Fatih Camii hakkındaki olumsuz raporunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Beringen'deki Fatih Camii hakkında ve cami imaları hakkında olumsuz bir rapor hazırlamadık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Bakan Homans hangi gerekçeler ile bizim ismimizi kullandığını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu. Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin Beringen'deki Fatih Camii hakkında ve cami imamı hakkında olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı. Türk toplumundan ve Fatih Camii yöneticilerinden özür dileyecek misin sorusu karşısında Homans, "Elimde Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin güvenli ve gizlilik belgesi mevcut bulunuyor. Bu belgeye göre hareket ettim, Fatih Camii'ne yapılacak olan ödenekleri dondurduğum gibi resmi olarak tanınan camiler listesinden çıkardım. Üstelik resmen tanınan diğer Diyanet camileri ve imamları hakkında araştırmamız devam ediyor" dedi.



Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen soruda, Homans, "Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı olarak camiler hakkında yetkisi olan benim. Karar verecek olan benim, Türkiye siyasetinin Beringen'de karıştığını ve Gülen cemaatine baskı uygulandığını bilmekteyim. Rapor hakkında olumsuz bilgileri sizi de aktaracak değilim" dedi



Beringen Belediye Başkanı Marurice Webers ise "Beringen olarak bizim Fatih Camii ve imamı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok" dedi. Webers, "Bakan Homans, Fatih Camii hakkında olumsuz rapora sahip olduğunu iddia ediyor. Beringen Belediye Başkanı olarak ve emniyet gücümüz olumsuz rapor hakkından hiçbir bilgiye sahip değiliz. Böyle bir rapor olsa elbette yetkili merci olarak elimizde de rapor alması lazım. Beringen'deki Türk toplumu olsun ülke genelinde Müslüman Türk toplumunu zan altında bırakmak doğru değildir. Beringen'de tüm toplum olarak huzur ve huşu içindeyiz. Yalan yanlış bilgiler verilmesi kimseye fayda sağlamaz" sözlerine yer verdi. Beringen Bölgesi Sp.a (Sosyalist) Partisi Teşkilat Başkanı Abdülkadir Yılmaz ise, "Bakan Homans, Belçika'nın en büyük ikinci caminin tanınmasını geri çekmesini doğru bulmuyorum. Kimsenin haberi olmadan bunu yapması neye dayanıyor? Eğer Bakan Homans'ın bir şüphesi varsa gelsin bizzat Beringen toplumuyla görüşsün. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili bakanın amacı Beringen belediyesini olumsuz göstererek 2018'de yapılacak olan yerel seçimlerde oyları artırmaktır" şeklinde konuştu



(İHA)