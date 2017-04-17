Belçika'dan İdam Çıkışı: İdam Gelirse Müzakereleri Dondururuz

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynolds, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi durumunda ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) için bir kırmızı çizginin aşılmış olacağını söyledi.

Reynders, anayasa değişikliği referandum sonucundan dolayı endişe duyduğunu da ifade etti.

"TÜRKİYE'YLE AB'YE ÜYELİK MÜZAKERELERİNİ DONDURURUZ"

Belçikalı bakan, şunları kaydetti: "İdam cezasının geri getirilmesi bizim için kırmızı çizginin aşılması olur. Türkiye'yle AB'ye üyelik müzakerelerini dondururuz."

Reynders, Avurpa'nın Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BELÇİKA'DAKİ TÜRKLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Reynder ayrıca Belçika'daki Türklere çağrıda bulunarak, barış içinde yaşamayı sürdürmek ve Türkiye'den 'siyasi gerginlik ithal edilmesini' önlemek amacıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'yle irtibatta kalmalarını istedi.