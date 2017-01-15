Belçika'daki Terör Operasyonu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen terör operasyonda üç kişi gözaltına alınırken, silah ya da patlayıcı madde bulunamadı.



Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki operasyon sırasında bazı sokaklar tamamen kapatıldı. Özel birlikler, helikopter destekli operasyonda en az dört ev ve bir kafede arama gerçekleştirdi.



Belçika basına göre, yerel saatle 19.00 sıralarında başlayan ve üç saat süren operasyonda, silah yığını arandı. Silah ya da patlayıcı madde bulunamazken, üç kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan bu kişiler, yarın hakim karşısına çıkacak.



Brüksel havalimanı ile bir metro istasyonunu 22 Mart 2016'da hedef alan saldırıların ardından ülkede terör alarmı seviyesi en yüksek ikinci düzey olan üçte tutuluyor. Polislerin yanı sıra askerler de sokaklarda ve önemli binaların önlerinde güvenlik önlemi alıyor.



Belçika, DEAŞ'a katılımın en fazla olduğu Avrupa ülkelerden biri. İçişleri Bakanı Jan Jambon'un 26 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşmaya göre, Irak ve Suriye'ye savaşmaya giden, orada ölen ya da gitme planları yapan 611 Belçika vatandaşı bulunuyor.



Ağırlıklı olarak Kuzey Afrika kökenli Müslümanların yaşadığı Molenbeek'te daha önce de çok sayıda operasyon gerçekleştirilmişti. 13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Molenbeek'te yaşadığı belirlenmişti.



Saldırılardan sonra Brüksel'e dönen Salah Abdeslam da Molenbeek'te yakalanmıştı. 22 Mart Brüksel saldırıları sonrası, Molenbeek'te saldırılarla ilgili olduğu belirtilen bazı kişiler gözaltına alınmıştı.