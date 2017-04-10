Belçika'da 81 Bin 540 Türk Vatandaşı Oy Kullandı

Belçika'da, 27 Mart 2017 tarihinde başlayan Anayasa Değişikliği Halkoylaması, dün yerel saatle 21.00'de sona erdi. Yaklaşık 137 bin 500 seçmen oy kullandı.



Büyük bir yeniliğin getirildiği referandum sürecinde vatandaşlar, oy kullanma işlemlerini yaklaşık 12 saat boyunca, yerel saatle sabah 9'dan akşam saat 9'a kadar kesintisiz bir şekilde ve 14 gün boyunca gerçekleştirdiler. Oy kullanan vatandaş sayısının ise 81 bin 540 olduğu bildirildi. 14 gün boyunca, vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanmaları üzere Brüksel ve Anvers konsolosluklarında güzel çalışmalara imza atan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Başkanı Basir Hamarat ile Belçika Türk Federasyon (BTF) Başkanı Ömer Zararsız, referandum un son gününde İHA'ya önemli açıklamalarda bulundu.



Hamarat: "Yüzde 4 gibi bir oynama yapacak"



"Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diyerek sözlerine başlayan UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat, önemli bir hassasiyetin gösterildiğine vurgu yaptı.



Belçikalı vatandaşların bu referandum da çok büyük payları olduğuna dikkat çeken Başkan Hamarat, "Yaklaşık 80 bine yakın seçmenimiz geldi, oy kullandı. Bugün son günümüz. 80 bin oy ve Avrupa'da yaklaşık 1 milyon 400 bin ile 500 bin bekliyoruz. Şayet bu olursa Türkiye'ye tekabül ettiği vakit, yaklaşık yüzde 4 gibi bir oynama yapacak. Bu da bizim için Avrupa'daki seçmenlerimizin büyük bir başarısıdır. Buradan seçmenlerimize ve kardeşlerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu.



Zararsız: "Otobüslerle sandıklara taşıdık"



Referandum sürecinde, Belçika Türk Federasyonu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 maddelik anayasa değişikliği formunu kitapçıklarını Belçika'nın altı bölgesinde var olan teşkilatlara dağıttıklarını ifade eden BTF Başkanı Ömer Zararsız, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: "Maddelerin içerisinde neler var, neler yok ve neden evet diyeceğimizi halkımıza, vatandaşımıza anlatarak 27 Mart itibariyle yurt dışı sandıklarında oy kullanma tarihi başladığından itibaren, vatandaşlarımızı gerek kendi araçlarımızla, gerek otobüslerle sandık alanlarına taşıdık, gerek Brüksel ve gerekse Anvers Başkonsolosluklarına olmak üzere. Bu seçim süreci bilindiği üzere, bir hükümet sistemi değişikliği sürecidir. Vatandaşlarımız gerekli tercihlerini kullanmıştır. Sonuç ne çıkarsa milletin iradesine saygımız sonsuzdur. Vatandaşlarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz" şeklinde açıklamalarını tamamladı. - BRÜKSEL