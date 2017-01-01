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Belçika Basını: Türk Asıllı Bir Belçika Vatandaşı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Belçika Basını: Türk Asıllı Bir Belçika Vatandaşı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Yılbaşı gecesi İstanbul, Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Belçika Vatandaşı bir Türk olduğu öğrenildi.

Belçika Basını: Türk Asıllı Bir Belçika Vatandaşı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Yılbaşı gecesi İstanbul, Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Belçika Vatandaşı bir Türk olduğu öğrenildi.

Belçika basını, Belçika'dan tatil için Türkiye'ye giden Belçika vatandaşı Türk kökenli 21 yaşındaki K.A'nın hayatını kaybettiğini yazdı. Yayın organları haberi "İstanbul'daki silahlı saldırıda Belçikalı bir Türk hayatını kaybetti" olarak duyurdu. - Belçika

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