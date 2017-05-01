Belarus'ta Muhalefet Lideri Tutuklandı

Belarus'ta muhalefetin önde gelen ismi Nikolay Statkeviç'in, Belarus yönetimini protestoya yönelik gösteriler öncesinde tutuklandığı bildiriliyor.



Amerika'nın desteklediği ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik yayın yapan Radio Svoboda'nın bildirdiğine göre, Nikolay Statkeviç'in karısı Marina Adamoviç, eşinin 5 günlüğüne tutuklandığını bildirdi. Muhalif liderin, Belarus'ta bugün yapılması planlanan yönetim karşıtı gösteri öncesinde tutuklandığı ifade ediliyor.



Belarus Vumhurbaşkanı Lukaşenko'nun başlıca rakiplerinden biri olan ve seçimlerde ona karşı aday olan Statkeviç, 2010 yılında hapis cezası almış ve beş yıl hapis yattıktan sonra, 2015 yılında, Lukaşenko'nun af kararıyla tahliye edilmişti. - Berktay