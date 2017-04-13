Belarus Doğalgaz Borcunun Tamamını Ödedi
Belarus'un, Rus Gazprom şirketine doğalgaz ticareti nedeniyle oluşan 726 milyon 200 bin dolarlık borcun tamamını ödediği bildirildi.
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