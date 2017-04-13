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Belarus Doğalgaz Borcunun Tamamını Ödedi
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Belarus Doğalgaz Borcunun Tamamını Ödedi

Belarus'un, Rus Gazprom şirketine doğalgaz ticareti nedeniyle oluşan 726 milyon 200 bin dolarlık borcun tamamını ödediği bildirildi.

Belarus Doğalgaz Borcunun Tamamını Ödedi

Belarus'un, Rus Gazprom şirketine doğalgaz ticareti nedeniyle oluşan 726 milyon 200 bin dolarlık borcun tamamını ödediği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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