Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Sudan Ziyareti

Sudan ile Belarus arasında çeşitli alanlarda dostluk ve işbirliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi.



Sudan devlet televizyonun haberine göre, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen törenlerde iki ülkenin su, sulama ve elektrik ile enerji ve adalet bakanlıkları arasında ortak işbirliği alanlarında mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.



Ayrıca Belarus ve Sudan arasındaki işbirliğini geliştirmek için 2017-2020 eğitim dönemini kapsayan yönetim programı anlaşması ile iki ülke arasındaki yatırımı teşvik amaçlı çeşitli anlaşmalara imza atıldı.



Sudan Devlet Başkanı Beşir, görüşmelerden önce düzenlenen açılış oturumunda yaptığı konuşmada, imzalanan işbirliği ve dostluk anlaşmalarının Sudan ile Belarus arasında var olan dayanışmaya yasal bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.



Lukaşenko'nun ülkesine ziyaretinin, ABD'nin Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımlarını kaldırmasıyla eş zamanlı olduğuna işaret eden Beşir, "Bu durum, Sudan'ın dünya ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin canlandırılmasına katkıda bulunacak. Ayrıca Sudan'ın gelecek dönemlerde ekonomik büyüme ve yatırımlar için cazip hale gelmesine de destek olacaktır." ifadesine yer verdi.



Belarus ile Sudan'ın askeri ve güvenlik alanlarındaki güçlü işbirliğine dikkati çeken Beşir, bu işbirliğinin gelecek dönemlerde de devam etmesi temennisinde bulundu.



Ülkesinin terör, yasa dışı göç ve insan ticaretiyle mücadelede kilit rol üstlendiğini vurgulayan Beşir, Sudan'ın bölgedeki gerginliği azaltmak için çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.



"Verdiğim sözleri yerine getiririm"



Lukaşenko ise Sudan parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin dış siyasetini barış üzerine kurduğunu, dostlarına hainlik etmediğinin ve etmeyeceğinin altını çizdi.



Beşir ile görüşmesinde, ekonomi ve teknoloji alanlarında ileriye dönük adımlar atılması konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Lukaşenko, bir takım anlaşmalara imza attıklarını ve endüstriyel alanda Sudan'ın gelişmesine önem verdiğini dile getirdi.



Lukaşenko, "ABD Devlet Başkanı gibi değilim. Verdiğim sözleri yerine getiririm. Biz de ABD'nin ambargosu altındaydık ve daha sonra kaldırıldı. Bunu iyi değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.



Sudanlı mevkidaşına hükümet yetkilileriyle iletişimi cep telefonuyla yapmaması konusunda uyarıda bulunan Lukaşenko, Hartum yönetimine daha güvenli olması için kapalı bir ağ vereceğini söyledi.



Son gönderilen uydunun bir kısmının askeri teknolojide kullanmak için seferber edileceğini söyleyen Lukaşenko, Sudanlıların da Belarus televizyon kanallarını izleyebileceğini kaydetti.



Lukaşenko, bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyetle Sudanlı mevkidaşı Beşir'in daveti üzerine dün Sudan'a gelmişti.