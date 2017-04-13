Beksiad'dan Referandum Açıklaması...

BEKSİAD Başkanı Atalay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için önemli bir tercihte bulunacağız. Kalkınan, üreten ve büyüyen bir Türkiye için, Yeni Türkiye'nin inşası için, Türkiye'de kuvvetler karmaşasını ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyoruz" dedi.

Atalay, son 15 yıldır atılım gösteren bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün yeni süreçle birlikte daha rekabetçi bir güce kavuşacağını ifade etti.

Geçmişte, vesayet sistemlerinden, koalisyonlardan, çift başlılıktan, dayatmacılıktan kaynaklanan sıkıntıların yaşandığını hatırlatan ve yapılacak olan referandum un Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı için tarihi bir önem taşıdığını dile getiren BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylanacağı 16 Nisan Referandumu, milli birlik ve beraberliğimize karşı yapılan her tür hamlenin boşa çıkarılmasına, kurgulanan senaryoların son bulmasına ve oynanan kirli oyunların bozulmasına vesile olacak, tarihi bir fırsattır" şeklinde konuştu.