Beksiad Başkanı Atalay Açıklaması

Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Halil Atalay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nı temmuz ayında da düzenleyerek hem yazlık hem de kışlık fuarların Bursa'da oturması adına çalışma yaptıklarını bildirdi.



Atalay, yazılı açıklamasında, bu yılki fuarın daha verimli geçtiğini, nitelikli alıcıların ziyarette bulunduğunu belirterek, "Dış dünyadan ülkemizin için olumsuz bir değerlendirme var gibi görünse de fuarda sağladığımız iş birlikleri ve ticaret bize, işlerin yolunda gittiğini, ülkemize ve üreticilerimize güvenin sapasağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sene hem katılım anlamında hem de yabancı alım heyetlerin gelmesi bakımından yüzde 50 civarında bir artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Dubai, Suudi Arabistan, Kanada ve Rusya başta olmak üzere 45'e yakın ülkeden alıcılarla önemli iş birliklerine imza atıldığını ifade eden Atalay, şöyle devam etti:



"Güzel bir fuar oldu. Fuarımızı temmuz ayında da düzenleyerek hem yazlık hem de kışlık fuarların Bursa'da oturması adına çalışma yapıyoruz. İnşallah sektör daha da güzel yerlere gelir ve fuarımız hem Vişne Ticaret Bölgesi hem şehir hem de ülkemize değer katar. Bu yılın ilk fuarının başarıyla tamamlanmasında büyük emek ve gayretleri bulunan başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve bakanlık yetkililerine, BEKSİAD'ın fuar komisyonu ile alım heyeti komisyonuna, ayrıca kilometrelerce uzaktan şehrimize gelen müşterilerimize ve katılımcı firma temsilcilerimize şükranlarımızı iletiyorum."