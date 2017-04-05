Beko'nun, Barça Formalı Dört Yıldızı Sahaya İndi
Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona'nın formasına giren Beko, İspanyol takım ile işbirliğini ürünlerine de yansıtmaya başladı.
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