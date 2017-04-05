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Beko'nun, Barça Formalı Dört Yıldızı Sahaya İndi
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Beko'nun, Barça Formalı Dört Yıldızı Sahaya İndi

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona'nın formasına giren Beko, İspanyol takım ile işbirliğini ürünlerine de yansıtmaya başladı.

Beko'nun, Barça Formalı Dört Yıldızı Sahaya İndi

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona'nın formasına giren Beko, İspanyol takım ile işbirliğini ürünlerine de yansıtmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com