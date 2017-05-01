Beko: İşsizlik Fonumuzu Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.