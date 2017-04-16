Bekleyecek Halk Oylaması - CHP Istanbul Il Başkanı Canpolat

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "İstanbul'da kesinlikle 'hayır'lar önde, bizim elimizdeki verilerde yüzde 54." dedi.



Canpolat, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Ajansının verilerine göre İstanbul'da "hayır" oy oranının yüzde 51 görüldüğünü dile getirerek, "Bilgi teknolojisindeki arkadaşlarımıza, ilçelerde ve sandık başlarından gönderilen verilere göre İstanbul'da yüzde 54 öndeyiz." diye konuştu.



İstanbul'daki sandık sorumlularını kutlayan Canpolat, ıslak imzalı tutanaklar alınana kadar sandıkların terk edilmemesini rica etti.



Cemal Canpolat, "İstanbul'da kesinlikle 'hayır'lar önde, bizim elimizdeki verilerde yüzde 54. Bundan sonra bu farkın kapanma şansı gözükmüyor. Anadolu Ajansı çok geride başlattı, müthiş bir manipülasyon yaptı. Buna rağmen İstanbul'da bir tek arkadaşımız sandığın başını terk etmedi. İstanbul örgütü mükemmel, kararlı çalıştı. Bu dönem İstanbullulara 'Bir tek oyunuza bile sahip çıkacağız.' diye söz verdik." ifadelerini kullandı.



İstanbul oylarının genele yansımasına ilişkin bir soru üzerine Canpolat, "hayır"ın öne çıkma şansının İstanbul'un gelen oylarına göre değişebileceğini söyledi.