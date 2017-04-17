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Beklentilerden Hızlı Büyüdü
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Beklentilerden Hızlı Büyüdü

Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde, uygulanan teşvik politikalarının etkisiyle, beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Beklentilerden Hızlı Büyüdü

Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde, uygulanan teşvik politikalarının etkisiyle, beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Çin