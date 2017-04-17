Beklentilerden Hızlı Büyüdü
Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde, uygulanan teşvik politikalarının etkisiyle, beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi.
Çin ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde, uygulanan teşvik politikalarının etkisiyle, beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi
Kaynak: Dunya.com
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