Beklenen Note 7 Açıklaması Geliyor!

Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefonlarının bir kısmının patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma sonuçlarını, bu ay içerisinde açıklayacağını duyurdu.



Güney Koreli firma, Ekim ayında, telefonun tüm yönlerini inceleyerek teknoloji tarihinde en pahalı ürün güvenliği arızalarına neden olan faktörlerin bir kombinasyonunun bulunduğunu söylüyor. Başka bir deyişle Samsung, zaten daha önce de sorunun kaynağını bildiğini açıklamış ancak bu kaynağın ne olduğunu ortaya koymamıştı.



Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, Galaxy Note 7 satışlarını Ekim ayında kalıcı olarak durdurma kararını takiben, üç çeyrek boyunca işletme karına 5,1 milyar dolarlık bir zarar geleceği yönünde açıklamada bulunmuştu.



Yatırımcılar ve analistler, Samsung'un tüketici güvenini yeniden inşa etmek ve aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmak için patlamaların temelini belirlenmesinin kritik olduğunu belirtti. Samsung Electronics sözcüsü bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Apteligent adlı araştırma firmasının bir raporuna göre, geçen hafta itibariyle, Galaxy Note 7 cihazlarının sayısı LG V20 ve OnePlus 3T cihazlarının toplamından halen daha fazla.