Beklenen Kar İstanbul'u Fena Vurdu! Bazı İDO Seferleri ve Uçuşlar İptal

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı. Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO)'nun bazı seferleri de iptal edildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Ancak şu saat itibarıyla İstanbul'da ana yollar açık, trafik sorunu yok. Ancak ara yollar ve sokaklarda durum tam tersi. Kar küreme araçlarının giremediği alanlarda da sorun var. Yolları açmak için 10 bin ton tuz kullanılıyor. AKOM'da kriz masası oluşturuldu. 7 bin personel ve bin 345 araç karla mücadele ediyor.





TEM'DE ARAÇLARINI BIRAKIP GİTTİLER

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.



BELEDİYE İÇİN TUZ TAŞIYAN SÜRÜCÜ DE YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü," Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.



SAYISIZ SEFER İPTAL OLDU, YOLCULAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu. Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Arif Yüksel "Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.

ÜNLÜ SANATÇININ UÇAĞI DA İPTAL OLDU

Kazakistan'ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı, Bülent Serttaş "Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım" dedi.Atina'ya gideceğini belirten başka bir yolcu Panos Hacıhristos ise "Yunanistan'da yaşıyorum. Amerika'dan geldim Yunanistan'a tranfer olmak için. Uçağa gitdik ve iki saat bekledik. Sonra da uçağı iptal ettiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaklaşık 50 kişi kafile olarak buraya toplandık bekliyoruz" diye konuştu.



DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.

HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN

THY Basın Müşari Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu



Bu arada Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

SABİHA GÖKÇEN'DE TAKSİ YOĞUNLUĞU

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen bazı uçakların Sabiha gökçen Havalimanı'na inmesinden dolayı yoğunluk olduğu öğrenildi. Yoğunluk yüzünden yolcular uzun süre taksi kuyruğunda bekledi. Kuyrukdaki yolcular 1 saat boyunca taksi beklediklerini belirtti.



İDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

07-01-2017 06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09: 30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18: 30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot



DEVAM EDEN SEFERLER

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek



BUDO DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,

08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle

10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.



İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Valiliği, vatandaşların kar yağışı ve ardından beklenen don, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri için bir dizi uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği, yarın öğle saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.



Açıklamada, yarın öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamalı, araçla yola çıkanlar ise mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı ve benzeri malzeme bulundurmalı, kullanmalı ve araçlarının teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmalı. Sürücüler trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymalı. Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının seri şekilde görev yapabilmeleri için sürücüler emniyet şeridi ihlali yapmamalı. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahlar kullanılmalı, arıza durumunda sürücüler araçlarını terk etmemeli, acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve 159 Karayolları telefonunu aramalı. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bugünlerde, yaşlı ve çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastaları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Hava şartlarına uygun giysiler kullanılmalı. Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemeler kullanılmamalı. Baca temizliği yapılmalı, sobalar dikkatli şekilde yakılmalı. Can ve mal güvenliği açısından tüm bu uyarılara riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir."