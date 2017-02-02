Beklenen İşlev Whatsapp'a Geliyor!

WhatsApp'ta birçok kullanıcının uzun süredir görmek istediği işlevlerden bir tanesi, popüler uygulamanın iOS'taki beta sürümünde artık kullanılabiliyor.



The Telegraph'a göre gönderdiğiniz mesajları geri çekmeniz veya düzenlemeniz artık mümkün. Bu işlevden faydalanabilmek için gönderdiğiniz mesajın okunmamış olması şart. Yeni ortaya çıkan bir başka işlev ise arkadaşınızın konumunu canlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Şu an Live Location Tracking adıyla sunulan işlev, konumunuzu bir, iki veya beş dakika boyunca paylaşmanıza izin veriyor. Bu işlevi sadece kullanıcı tarafından etkin hale getirilebiliyor, bu yüzden gizlilik konusunda bir sorun oluşturmayacak gibi görünüyor.



Yeni işlevlerin beta'dan çıkıp, herkese ne zaman geleceği veya diğer platformlara gelip gelmeyeceği, şimdilik bilinmiyor.