Bekirhan'da 'Örnek Köy' Uygulamasında Sona Gelindi

Dicle Elektrik Dağıtım, abonelerine daha sağlıklı elektrik verebilmek için hayata geçirdiği "Örnek Köy Projesini" hayata geçirmeye devam ediyor. Kozluk'a bağlı Bekirhan beldesinde de uygulanan projede ise sona gelindi.



Bekirhan'da geçen yıl başlatılan "Örnek Köy Projesi" nedeniyle beldedeki enerji şebekesini tamamen yenileyen, 2 bin nüfuslu yerleşim merkezinde cadde ve sokak aydınlatması yapan Dicle Elektrik Dağıtım, kullanılan elektriğin kayıt altıda tutulabilmesi için evlerin içerisindeki sayaçların direk üzerindeki panolarda toplanması çalışmalarına da başladı. Belde halkının büyük kısmının desteklemesine karşın daha önce bazı kesimlerin bu uygulamaya karşı çıkması nedeniyle enerji şirketine bağlı ekipler çalışma yapmaya giderken, jandarmalar da herhangi bir müdahale olmaması için onlara eşlik ediyor. 2 bin nüfuslu beldede elektrik hatlarını trafo ve panoları yenilemeye devam eden Dicle Elektrik Dağıtım, beldeyi baştan sona aydınlattı.



Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, "Örnek Köy Projesi"ni bu güne kadar sorumluluk bölgelerindeki onlarca köyde hayata geçirdiklerini belirterek, "Projeyi uyguladığımız köylerin tümünde elektrik şebekesini tepeden tırnağa yeniliyoruz. Demir direkler betonlarla değiştiriliyor, iletkenler yenileniyor, trafolar elden geçiriliyor, cadde ve sokaklar aydınlatılıyor. Bizim tek istediğimiz, elektriğin kayıt altında kullanılması. Projeyi uyguladığımız yerlerde kullanılan elektrik kayıt altına alındığından israf edilmiyor, dolayısıyla kesintisi de olmuyor" dedi.



Belde sakinlerinden bazılarının "Elektriklerimiz kesik" iddiası üzerine ise yetkililer, "Buradaki şebeke yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şebeke devreye alındığı için eski şebeke ve sayaçların demontajı yapılıyor. Bu sebeple çalışma yapılan eski şebekenin enerjisiz olması gerekiyor. Ancak yeni şebekeye bağlanan tüm müşterilerimizin elektriği var. Cuma gününe kadar çalışmaları tamamlayarak, yeni şebekeden tüm beldeye elektrik vermiş olacağız" diye konuştu.



Herhangi bir olayın yaşanmadığı çalışmalar sürerken, sayaçların direk üzerindeki panolarda toplanmasını istemeyen belde sakinlerinden Doğan Sunar, uygulamanın iptali için mahkemeye başvurduklarını belirterek, sonuç alamamaları durumunda AİHM'e başvurmayı planladıklarını söyledi. - BATMAN