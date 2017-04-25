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Bekir Yıldız Bulvarı'nda Üçüncü Etap Hızla İlerliyor
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Bekir Yıldız Bulvarı'nda Üçüncü Etap Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak için yaptığı önemli projelerden birisi olan Bekir Yıldız Bulvarı’nın üçüncü etabında çalışmalar hızla ilerliyor.

Bekir Yıldız Bulvarı'nda Üçüncü Etap Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak için yaptığı önemli projelerden birisi olan Bekir Yıldız Bulvarı'nın üçüncü etabında çalışmalar hızla ilerliyor. Üçüncü etabın yaya yolları ve peyzaj düzenlemesi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki sanat yapılarının ardından yaya yolları ve peyzaj düzenlemesi için de ihaleye çıktı. Bekir Yıldız Bulvarı üçüncü etap yaya yolları ve peyzaj gözleri düzenleme çalışmaları işi için yapılan ihaleye beş firma katıldı.

2 milyon 598 bin TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Gökışığı İnşaat: 1 milyon 949 bin TL

Üç Murat İnşaat: 1 milyon 986 bin TL

Canikler İnşaat: 1 milyon 999 bin TL

Başaran İnşaat: 2 milyon 229 bin TL

Özyurt Yapı: 2 milyon 297 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ

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