Servis Minibüsündeki Patlamayla İlgili Bekir Okan'dan Açıklama: Olay Kaza

İstanbul Pendik özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan servis minibüsünde patlama yaşanmış, olayda 5 öğrenci yaralanmıştı. Olayda el yapımı patlayıcı kullanıldığı iddia edilmişti. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, yaralanan öğrencilerin durumunun iyi olduğunu, olayın kaza olduğunu söyledi.

"İLK BİLGİLERE GÖRE OLAY KAZA"

Bekir Okan yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yaralıları ziyaret eden Okan, öğrencilerin durumlarıyla ilgili de hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane çıkışında konuşan Okan, "Yaralıların durumu iyi. Bizim hastanemize sevk edildi. İlk aldığımız bilgilere göre olay kaza" dedi.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren hastane yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel ise "Bizim hastanemize 3 yaralı geldi. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

Olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Canat Uyar ile diğer 2 yaralı, buradan Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.