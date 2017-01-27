'Bekir Develi ile Annemin Yemeği'nde Bu Hafta!

TRT 1 ekranlarında başlayan yemek kültürü programı 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemek tariflerini, Anadolu insanının misafirperverliğini ve yöre kültürünü ekrana taşımaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi'nin sunduğu program 28 Ocak Cumartesi günü yedinci bölümü ve 29 Ocak Pazar günü sekizinci bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da ekrana gelen 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' programında yeni neslin öğrenmeye ve yapmaya üşendiği, Anadolu'nun tarihi kadar eski lezzetlerini yeniden canlandırmak için Anadolu köyleri karış karış geziliyor. Yöresel lezzetlerinin arşivlendiği programda, anneler, nineler ve teyzeler hem eğleniyor, hem de köy meydanında genç nesillere ve gelinlik kızlarına yemek yapmayı öğretiyorlar.

Yedinci Bölümde Neler Olacak?

Cumartesi günü yedinci bölümü ile ekrana gelecek "Bekir Develi ile Annemin Yemeği" Bilecik'in Kızıldamlar köyüne misafir olacak. Geçimini hayvancılık ve bamya, kestane kabağı gibi tarım ürünleriyle sağlayan, 330 nüfuslu Selanik muhacirlerinin yaşadığı Kızıldamlar köyünde, 70 yaşındaki Emine nine, torunu Elif'e "Patlıcan Kenarı" ve "Tahinli Kabak Tatlısı"nı öğretecek. Ayrıca Kızıldamlar Kültür Derneğinin çocuk folklor ekibi de Bilecik çiftetellisi eşliğinde minik bir gösteri sunacak. Bekir Develi'nin renkli sunumuyla Annemin Yemeği'nde 28 Ocak Cumartesi günü saat 18.30' da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Sekizinci Bölümde Neler Olacak?

Pazar günü sekizinci bölümü ile ekrana gelecek olan "Bekir Develi ile Annemin Yemeği" ekibi, Keşan'ın Pırnar köyüne misafir olacak. Eğlenceli insanların yaşadığı bir pomak köyü olan Pırnar Köyü'nün tarihi meydanında bu hafta asırlık lezzetlerin iştah açan kokuları yükselecek. Pomak Kaçamağı, Düğün Çorbası ve Kara Helva'nın yapıldığı program, oldukça eğlenceli görüntülere sahne olacak. Bekir Develi ile Annemin Yemeği 29 Ocak Pazar akşamı saat 18.30'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.