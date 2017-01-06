"Bekir Develi ile Annemin Yemeği" İlk Bölümü ile Ekrana Geliyor!

"Bekir Develi ile Annemin Yemeği" Cumartesi günü saat 18.30'da ilk bölümü ile TRT 1 ekranında olacak.

TRT 1 ekranlarında başlayacak yepyeni yemek kültürü programı 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' Anadolu'nun yitip gitmeye yüz tutmuş asırlık yemek tariflerimi ekrana getirecek. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi'nin sunacağı program 7 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü ve 8 Ocak Pazar günü ikinci bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da ekrana gelecek 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği'nde yeni neslin öğrenmeye ve yapmaya üşendiği, Anadolu'nun tarihi kadar eski lezzetlerini yeniden canlandırmak için Anadolu köyleri karış karış gezilecek.

Anneler ve Nineler Köy Meydanında Maharetlerini Genç Nesillere Anlatacak!

Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan yöresel lezzetlerinin arşivleneceği programda, anneler, nineler, teyzeler hem eğlenecek, hem de köy meydanında genç nesillere ve gelinlik kızlarına yemek yapmayı öğretecek. Ekranların renkli yüzü Bekir Develi ile köy meydanında kurulan mutfakta en taze ve doğal malzemeler ile yöreye has yemekler pişerken, Anadolu insanının misafirperverliğini ve sıcaklığı, anne ve ninelerin hikâyeleri, yörenin kültürü ekrana taşınacak.

Bekir Develi'nin hoş şakalarıyla süsleyeceği ve sohbetleri ile mutfağa dair püf noktalarıyla renklendireceği programın her bölümü farklı bir köyde, farklı aşçılarla geçecek, farklı yöresel lezzetler izleyenlerle buluşacak.

İlk Bölümde Neler Olacak?

Cumartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek "Bekir Develi ile Annemin Yemeği" Aydın ilinin Nazilli ilçesinin Sevindikli Köyüne misafir olacak. Sevindikli Köyü sakinlerinin katılımıyla narenciye bahçelerine kurulan açık hava mutfağınde, yöreye özgü "zeytinyağlı karnıyarık" ve "börülce tarator" yapılacak. Bedriye ninenin yardımlarıyla ilk mutfak deneyimini yaşayan Dilara, verilen görevleri yerine getirecek. Köy halkıyla eğlenceli sohbetlerin yapıldığı, Bekir Develi'nin renkli sunumuyla Annemin Yemeği 7 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

İkinci Bölümde Neler Olacak?

İzmir'in Bergama ilçesinin, Kozak Yaylası köylerinden olan "Göbeller Köyünde" çekilen programın ikinci bölümünde çam fıstığı üretimiyle geçimini sağlayan köy halkının katılımıyla yöresel yemekler yapılacak. Yöreye özgü "Çam Fıstığı Helvası" ve "Çığırtma" yemekleri yapıldı. Köy meydanındaki çınar ağacının altına kurulan açık hava mutfağında yapılan köy halkının ev sahipliğinde yitip gitmeye yüz tutmuş yemekler genç kızlara aktarılıyor. Bekir Develi ile Annemin Yemeği 8 Ocak Pazar akşamı saat 18.30'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.