Bekir Bozdağ Twitter'dan Yüklendi: CHP'nin Hiç Suçu Yok mu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin Meclis'ten çekilebiliriz açıklamasını yapmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımlarında, "Bunca seçim başarısızlığında CHP'nin hiç suçu yok mu? ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları:

CHP, halkoylamasında sandıktan çıkan millet iradesini yok saymaktadır; birkez daha halka güvenmediğini göstermektedir. Bildik CHP/CHP zihniyeti. CHP seçimlerdeki başarısızlıklarının sebeplerini bugüne kadar hiç kendinde aramamıştır; daima halkı ve YSK'yı suçlamıştır. Yine bildik CHP.

"CHP'NİN HİÇ SUÇU YOK MU?"

Sahi bunca seçim başarısızlığında CHP'nin hiç suçu yok mu? Bütün suç "evet" diyen Türk halkında mı? Hayır, suç, sadece ve sadece CHP'dedir. CHP, YSK'yı suçlayarak ve seçim sonuçlarına haksız yere gölge düşürmek için uğraşarak, kendi başarısızlığını gizleyemez.

Bekir Bozdağ'ın tweetleri:



Kaynak: Haberler.com