Bekir Bozdağ: Türk Halkı Büyük Bir Reform ve Değişim Yapmıştır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylandığı halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarında "Evet" %51,4 oranla önde geldi. Sonuçların belli olmasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

Türk halkı, büyük bir demokratik olgunluk içinde ve ilk defa kendi hür iradesiyle yeni bir hükümet sistemini kabul etmiştir. Türk halkı, bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek tarihi bir karar vermiştir; büyük bir reform ve değişim yapmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulüyle büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır.Aziz milletimiz ve Türkiyemiz için hayırlı olsun. Bu büyük değişimin kazananı,"evet" ve "hayır" diyeniyle aziz milletimiz, cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve Türkiye'mizdir.

"ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

"Evet" ve "hayır" diyen her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah,aziz milletimizden razı olsun. Artık önümüze bakmalıyız; büyük ve güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Çalışacağız da Allah'ın izniyle. Durmak yok, yola devam.