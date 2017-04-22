Bozdağ'dan AYM'ye Giden CHP'ye: Milletin Verdiği Kararı, Hiçbir Mahkeme Bozamaz

Referandumun ardından sonuçlara itiraz etmek için AYM ve Danıştay'a başvuran CHP'ye sosyal medyadan yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi, Yüksek Seçim Kurulunundur. YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.'' dedi.

Bakan Bekir Bozdağ'ın Twitter'dan paylaştığı açıklamalar şöyle:

"RET DIŞINDA BİR SEÇENEK YOK"

1) Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi,Yüksek Seçim Kurulunu'ndur.

2) YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.

3) Buna rağmen başvuru halinde,Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın "RET"kararı dışında karar verme seçeneği yoktur.

4) Nitekim ayrımsız Anayasa Mahkemesi yapılan başvurulara "kabul edilmezlik",Danıştay ise aynı gerekçelerle onlarca "ret" kararı vermiştir.

"BİREYSEL BAŞVURUNUN DA KONUSU OLAMAZ"

5) Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz.

6) Demokrasilerde milletin kararı üstünde karar yoktur.Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez.

7) Milletin verdiği kararlar aleyhine hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.Milletin verdiği kararları,hiçbir mahkeme bozamaz/değiştiremez.

"MİLLETİN KARARI HERKESİ BAĞLAR"

8) Sandık sonuçları ve milletin iradesi, mahkeme kararıyla yok sayılamaz, değiştirilemez. Milletin kararı herkesi bağlar.

9) Demokratlar/millete güvenenler, milletin kararı istediği gibi olmasa dahi milletin kararını kabul ederler/milletin kararına saygı duyarlar.

11) Ancak demokrat olmayanlar/millete güvenmeyenler,istedikleri çıkmazsa milletin kararını kabul etmezler/milletin kararına saygı duymazlar.

12) CHP,hem demokrat geçiniyor;ama demokrat gibi davranmıyor hem de halkçıyız diyor ama halka güvenmiyor.

13) Demokrat gibi davranmayan demokrat,halka güvenmeyen halkçı olur mu?CHP,demokrasiyi içselleştirememiş ve millet iradesini hazmedememiştir.

"CHP TAM EVLERE ŞENLİK"

14) Ortada halkına inanmayan,demokrat davranmamayan,millet iradesini ve hukuku yok sayan,milletiyle mahkemelik bir CHP var. Tam evlere şenlik.

15) Bilmeli ki milletten alamadığı kararı CHP, millet adına karar veren mahkemelerden alamaz.

17) YSK'nın kararı aleyhine hiçbir mercie başvurulamayacağı anayasa hükmü olduğu halde CHP, bile bile neden yargıya gidiyor, sizce?