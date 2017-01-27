Bekir Bozdağ'dan Yunanistan'a Sert Tepki

Yunanistan mahkemesinin 8 darbeciyi iade etmeme kararını "Yargı bağımsızdır ve herkesi bağlar" diyerek savunan Yunanistan Başbakanlığı'na Türkiye'den sert tepki geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter'dan yaptığı açıklamada kararın adli değil siyasi olduğunu vurguladı.

Bozdağ şunları belirtti:

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez.

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.