Bekir Bozdağ'dan, CHP'nin Danıştay Başvurusuna Tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin Danıştay başvurusuna tepki göstererek, "YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye, mercie başvurulamaz. Başvuru halinde, anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın ret kararı dışında karar verme seçeneği yoktur" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin, halkoylaması sonuçlarının iptali için Danıştay'a dava açmasına tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamada seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin, Yüksek Seçim Kurulunun olduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, "YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye, mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın ret kararı dışında karar verme seçeneği yoktur. Nitekim ayrımsız Anayasa Mahkemesi yapılan başvurulara "kabul edilmezlik", Danıştay ise aynı gerekçelerle onlarca "ret" kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz" ifadelerini kullandı.



Demokrasilerde milletin kararı üstünde kararın olmadığına dikkati çeken Bozdağ, "Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez. Milletin verdiği kararlar aleyhine hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Milletin verdiği kararları, hiçbir mahkeme bozamaz/değiştiremez. Sandık sonuçları ve milletin iradesi, mahkeme kararıyla yok sayılamaz, değiştirilemez. Milletin kararı herkesi bağlar. Ancak demokrat olmayanlar, millete güvenmeyenler, istedikleri çıkmazsa milletin kararını kabul etmezler, milletin kararına saygı duymazlar" dedi.



Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:



"CHP, hem demokrat geçiniyor ama demokrat gibi davranmıyor, hem de halkçıyız diyor ama halka güvenmiyor. Demokrat gibi davranmayan demokrat, halka güvenmeyen halkçı olur mu? CHP, demokrasiyi içselleştirememiş ve millet iradesini hazmedememiştir. Ortada halkına inanmayan, demokrat davranmayan, millet iradesini ve hukuku yok sayan, milletiyle mahkemelik bir CHP var. Tam evlere şenlik. Bilmeli ki milletten alamadığı kararı CHP, millet adına karar veren mahkemelerden alamaz. YSK'nın kararı aleyhine hiçbir mercie başvurulamayacağı anayasa hükmü olduğu halde CHP, bile bile neden yargıya gidiyor, sizce?" - ANKARA